Zelenského pozvání Biden nepřijme

„Neexistují žádné plány, že by prezident měl jet. Dovolte mi to zopakovat,“ ujistila v pondělí Bidenova mluvčí Jen Psakiová.

Bílý dům nicméně zvažuje vyslání jiného vysoce postaveného člena administrativy, jímž by mohl být ministr zahraničí Antony Blinken nebo ministr obrany Lloyd Austin. Psakiová též bez časových podrobnosti řekla, že cílem USA je znovuotevřít ambasádu v Kyjevě.

V rozhovoru se stanicí CNN odvysílaném v neděli Zelenskyj řekl, že si myslí, že Biden do Kyjeva přijede.

„Je to samozřejmě jeho rozhodnutí a záleží na bezpečnostní situaci. Ale myslím, že je vůdcem Spojených států, a proto by se sem měl přijít podívat,“ dodal.

Zelenskyj též v rozhovoru řekl, že pozval i Macrona, aby pochopil, že to, co se v zemi děje, není válka, ale genocida. „Až přijede a uvidí, tak jsem si jistý, že to pochopí,“ řekl ukrajinský prezident.