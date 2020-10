Z představy Trumpova znovuzvolení je mi na zvracení, řekla Clintonová

„Je mi doslova na zvracení z představy, že bychom měli mít další čtyři roky tohoto zneužívání a ničení našich institucí,” řekla Clintonová v podcastu deníku New York Times. Podle ní současný prezident porušuje americké hodnoty a selhal ve vedení země.

Clintonová uvedla, že si není schopna představit, že by Trump znovu vyhrál. „Většina republikánů by tenhle příběh chtěla ukončit. Chtějí ho pryč stejně jako my, ale nemůžou to říct veřejně,” dodala.

Chování konzervativních politiků ji zklamalo. Podle ní se zachovali jako „zbabělci a bezpáteřní přitakávači”.

Na otázku, zda by někdy vyzývala k uvěznění prezidenta způsobem, kterým to dělá on na její adresu (tedy skandováním „Zavřete ji!” na mítincích), odpověděla: „Ne, nikdy. Na rozdíl od něj věřím v právní stát.”

Koronavirus bych řešila jinak, říká

Clintonová nepochybuje o tom, že by si jako prezidentka během koronavirové krize počínala lépe. „Pro takové chvíle jsem se narodila,” řekla demokratická politička.

Prezident Trump ji přitom na nedělním mítinku s voliči svým způsobem pochválil. Řekl, že má Clintonová „více energie” než sedmasedmdesátiletý Joe Biden. Podle něj je také podstatně inteligentnější než jeho současný vyzyvatel.