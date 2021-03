Washington se 4. března obával dalšího útoku na Kapitol. Zesílená opatření pokračují

Dva měsíce poté, co radikální příznivci Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu, posílila washingtonská policie hlídky v obavě, že by se historie mohla opakovat. Důvodem je na konspiračních internetových fórech hojně šířená teorie, podle níž se měl Trump 4. března znovu chopit moci.