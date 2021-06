Washington Post opravil zprávu, že měl Trump naléhat na volební komisařku, aby našla podvody

List původně napsal, že Trump v prosincovém telefonátu požadoval, aby komisařka Frances Watsonová našla chyby, že za to bude oceněna. Ve skutečnosti naléhal pouze na přepočítání hlasů v okrese Fulton. Řekl jí, že právě teď je to ta „nejdůležitější práce v zemi“, a naznačil, že pokud to neudělá, ukáže se jako nečestná.