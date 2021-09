Vakcíny proti koronaviru by se mohly produkovat v rostlinách

Tuto možnost zkoumají výzkumníci z kalifornské univerzity v Riverside, kteří se pokoušejí dosáhnout toho, aby se mRNA dostala do těl rostlin, kde by se replikovala.

Rostliny by pak mohly vyprodukovat dost mRNA, kterou by nebylo nutné uchovávat hluboce zmraženou, a dokonce by se mohla přijímat perorálně. Stačilo by rostlinu sníst.