V USA se loni nakazil každý třetí

Studie ukázala i na obrovské rozdíly v počtu nákaz a úmrtí v jednotlivých státech USA, ba i v jednotlivých okresech, přičemž tyto rozdíly údajně přetrvávají. Shaman zároveň upozornil, že už loni klesla úmrtnosti na nákazu více než dvojnásobně, totiž z 0,77 procenta v dubnu 2020 na 0,31 procenta v prosinci téhož roku. Podle autorů studie to může souviset se zlepšením diagnostiky i léčby, s lepší péčí o pacienty a také se snížením závažnosti onemocnění.

Nicméně i tak byla míra úmrtnosti na covid téměř čtyřikrát vyšší než odhadovaná úmrtnost na chřipku (0,0076 procenta při chřipkové epidemii v roce 2009). Joe Gerald, programový ředitel pro řízení veřejného zdraví na Arizonské univerzitě v Tucsonu, to označil za důkaz, že covid-19 je mnohem nebezpečnější než chřipka a že ostrá reakce na něj byla přiměřená.

Podle Jill Fosterové z Lékařské fakulty Minnesotské univerzity v Minneapolisu studie dokazuje i to, že „v případě covidu-19 se ani zdaleka neblížíme ke kolektivní imunitě – pokud něco takového v případě SARS-CoV-2 vůbec je“.

Covidových úmrtí v New Yorku je o 12 tisíc více, než se uvádělo, tvrdí guvernérka

Čísla podle ní představují varování, že covid je třeba brát jako trvalou hrozbu. „Musíme si uvědomit, že v celé zemi doutná a pravidelně propuká infekce covidu-19. Liší se to podle zeměpisné polohy a ročních období způsobem, který je obtížné předvídat, až na to, že v daném okamžiku je pravděpodobně více nákaz, než dokážeme zjistit,“ řekla.

Od nynějška do konce roku může na covid zemřít až sto tisíc obyvatel USA. Podle stanice CBS to vyplývá z nejsledovanějšího prognostického modelu v zemi. Zdravotní experti tvrdí, že toto číslo lze srazit na polovinu, pokud budou téměř všichni nosit na veřejnosti roušky.

Model Washingtonské univerzity předpokládá, že do začátku prosince zemře na covid 98 tisíc Američanů, takže celkový počet obětí dosáhne téměř 730 tisíc. Podle této prognózy se počet úmrtí do poloviny září zvýší na téměř 1400 denně a pak bude pomalu klesat. Nyní si nemoc vyžaduje v průměru 1100 úmrtí denně, zhruba tolik, co během března.