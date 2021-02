V USA schválili kombinaci léků od firmy Eli Lilly pro léčbu koronaviru

O schválení kombinace dvou monoklonálních protilátek informovala v úterý kalifornská společnosti Eli Lilly: „Tato terapie je schválena pro léčení mírných a středně těžkých případů covidu-19 u pacientů nad 12 let a 40 kg hmotnosti, kteří byli pozitivně testováni a u nichž je velké riziko, že by se mohl rozvinout vážný průběh covidu-19. Lék mohou dostávat i pacienti nad 65 let.