USA poskytnou AstraZeneku jen sousedům, EU má smůlu

„Virus nezná hranic,“ citovala agentura Reuters amerického vládního činitele. „Zbavíme se jej, jenom když pomůžeme našim partnerům ve světě,“ dodal. Spojené státy podle něj poskytnou Mexiku 2,5 milionu dávek AstraZeneky a dalších 1,5 milionu dávek poputuje do Kanady. Podle něj úmluva počítá s tím, že obě země Washingtonu vrátí stejné množství dávek téže nebo jiné vakcíny, až to bude možné. Je to vůbec poprvé, co Spojené státy poskytnou vakcínu proti koronaviru dalším státům.