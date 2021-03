USA blokují dovoz desítek milionů vakcín AstraZeneca do Evropy

“Spojené státy nám řekly, že není způsob, jak poslat vakcíny AstraZeneky do EU,“ řekl vyjednavač EU agentuře Reuters. Podle rozhodnutí USA by neměla EU očekávat, že by vakcíny přišly v brzké době. Agentuře Reuters to potvrdil i druhý zdroj.

Může se to ale změnit, dodal diplomat: „V zásadě je situace s takovýmito vývozy ošidná, ale je tu ochota jednat.“

AstraZeneca krátí dodávky do EU

O dodání americké dávky do Evropy požádal administrativu prezidenta Joea Bidena i výrobce vakcíny. Na starém kontinentu se mu totiž nedaří dodržovat distribuční závazky, což celkově zpomaluje rychlost evropské očkovací kampaně. Americká vláda to však zatím odmítá, řekl listu jeden její nejmenovaný činitel.

Mluvčí AstraZeneky Gonzalo Viña řekl listu The New York Times: „Víme, že se jiné vlády spojily s americkou vládou ohledně darování dávek AstraZeneky. Požádali jsme americkou vládu, aby to zvážila.“

AstraZeneca přitom informovala v noci na pátek o dalším krácení dodávek vakcíny pro EU, kterých bude do konce března celkem dodáno jen 30,1 milionu, přestože původně to mělo být přes osmdesát milionu. Na konci ledna pak výrobce oznámil, že do konce března dodá čtyřicet milionů.

Podle agentury Reuters není jasné, proč AstraZeneca vyrábí takové množství oxfordské vakcíny v USA, kde ještě není schválena a nemůže se používat. Firma dosud ani nepožádala tamní Úřad pro potraviny a léky úřad o udělení podmínečné registrace, i když je látka schválena k použití ve více než 70 zemích.

Amerika na prvním místě

Asi 30 milionů dávek vakcíny je již připraveno v ampulkách v továrně ve West Chesteru v Ohiu a kontrahovaná firma Emergent Biosolutions v Marylandu má pro AstraZeneku připraveno množství očkovací látky, které by vystačilo na několik dalších desítek milionů injekcí.

K tématu se Washington odmítl pro agenturu Reuters i list The New York Times vyjádřit, i když podle listu někteří činitelé americké administrativy zastávají názor, že by vláda měla povolit vývoz alespoň části těchto vysoce poptávaných dávek do zahraničí. Jiní se však zdráhají takových zásob vzdát. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová ve čtvrtek prohlásila, že firmy mohou vyvážet dávky vyrobené v USA za předpokladu, že nejprve splní dodávky, jež slíbily Spojeným státům.

Americký prezident Joe Biden se drží v otázce vakcín Trumpova hesla Amerika na prvním místě. ”Pokud budeme mít nadbytek, budeme jej sdílet se zbytkem světa,” řekl ve středu Biden obecně o amerických zásobách vakcín. ”Začneme však tím, že se postaráme nejprve o Američany,”dodal prezident.

Ten v proslovu v noci na pátek slíbil, že si od 1. května budou moci zarezervovat termín na očkování všichni Američané starší 18 let.

Biden proto nařídil posílit dodávky dalších tří vakcín, které již dostaly od amerických úřadů zelenou, tedy preparátů firem Pfizer/BioNTech, Moderna a nově Johnson & Johnson.

Ohrožené jsou i dodávky vakcín Johnson&Johnson

Jeho přístup však může komplikovat i dodávky vakcín od firmy Johnson&Johnson do Evropské unie. Ty se sice vyrábějí v Nizozemsku, protože ji vyvinula firma Janssen, ale podle smlouvy se mají balit v USA. Firma už ve čtvrtek řekla EU, že problémy s dodavatelským řetězcem mohou ohrožovat dodávku 55 milionů dávek této vakcíny do EU během druhého kvartálu.

USA finančně výrazně podpořily vývoj vakcíny, na které firma AstraZeneca pracovala společně s Oxfordskou univerzitou. Řada expertů předpokládala, že by se mohlo jednat o jednu z prvních a poměrně levných vakcín, které získají povolení k nasazení ve Spojených státech. AstraZeneca však podle médií učinila několik přešlapů při komunikaci s americkými regulátory, kvůli čemuž musela loni na podzim na sedm týdnů pozastavit svoje klinické testy. Loni na podzim uváděla mnohem vyšší účinnost, než jakou látka měla, navíc nebyl všem účastníků studie podávána ve stejném dávkování.

