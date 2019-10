Trump zadržoval pomoc Ukrajině kvůli domácí kampani, potvrdil americký diplomat

List The New York Times napsal, že americký chargé d’affaires na Ukrajině William Taylor při neveřejném slyšení uvedl, že Trump nařídil, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně oznámil, že nařizuje vyšetřování namířené proti Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Biden mladší byl do letošního jara členem správní rady ukrajinského plynárenského koncernu Burisma.