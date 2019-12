Trump vzkázal, že nevyšle svého zástupce na slyšení do Kongresu

Z dosavadních sněmovních výslechů amerických diplomatů a vládních činitelů vyplynulo, že Trump tlačil na Ukrajinu, aby otevřela vyšetřování jeho politického soka Joea Bidena. Demokraté to označují za nepřípustné zatahování cizího státu do kampaně před prezidentskými volbami, které Američany čekají příští rok v listopadu.

Po jednání právního výboru by podle amerických médií mohlo formální rozhodnutí o impeachmentu padnout ve Sněmovně reprezentantů během několika týdnů. Svá dobrozdání by během té doby měly ještě odevzdat zahraniční výbor a výbor pro dohled a reformu. Následovat má debata v Senátu ovládaném republikány, který by o osudu prezidenta rozhodoval. Nepředpokládá se, že by Trumpa z funkce odvolal.