Trump se pustil do guvernérů, mají ovládnout ulici a oplácet ránu ranou

Trump mluvil tvrdě: „Děláte chybu, protože vypadáte jako blázni. Někteří jste odvedli skvělou práci, ale mnoho z vás ne. Ne, není to velký den pro naši zemi. Musíte dominovat. Když nedominujete, ztrácíte čas. Převálcují vás. Vypadáte jako banda pitomců.“

Přiznal, že podobné vlny násilí postihly zemi i v minulosti, „Stalo se to mockrát. Je to úspěšné jen, když jste slabí. A většina z vás je slabá.“

Na videokonferenci Trump guvernéry varoval, že ve Washingtonu se během pondělí ještě zvýší přítomnost jednotek prosazujících zákon. „Washington je dobře kontrolován, ale budeme mít ještě větší kontrolu. Nasadíme sem tisíce lidí. Tvrdě si na ně došlápneme.“ řekl Trump poté, co starostka Muriel Bowserová oznámila, že v hlavní městě bude dva dny platit noční zákaz vycházení od 19. hodiny.

Řidič cisterny v Minneapolisu vjel ve velké rychlosti do davu demonstrantů

Trump také zopakoval, že za násilím stojí radikální levice , ale také rabující, kteří mohou získat zadarmo zboží, když vběhnou do obchodů a odnesou si televize: „Viděl jsem to, kluka, který měl hodně věcí, naložil je dozadu do nového auta a odejel. Máte všechny tyto kluky na záznamu, tak proč je nestíháte. Když teď budete tvrdí a rázní, tak tím méně je pravděpodobné, že utržíte ránu.“