Trump nominoval do Nejvyššího soudu konzervativní soudkyni Coneyovou Barrettovou

Jeho volba není překvapivá; mnoho amerických médií už předem s odvoláním na své zdroje informovalo, že právě tato konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden ve věku 87 let.

Trumpovu kandidátku, která by se stala teprve pátou ženou mezi soudci Nejvyššího soudu, bude muset potvrdit ještě Senát, ve kterém mají jeho republikáni většinu. Senátoři pravděpodobně začnou jednat o schválení Coneyové Barrettové 12. října.

„Bude to probíhat rychle. Chceme to udělat před volbami. Takže to bude probíhat velmi rychle,” prohlásil Trump.