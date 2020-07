Trump na Den nezávislosti slíbil porážku radikální levice, sochy dál padaly

Sochu Kryštofa Kolumba, rodáka z italského Janova, který se do zámoří vydal ve službách španělské koruny, v sobotu večer místního času strhli účastníci protestu v Baltimoru ve státu Maryland a hodili ji do vody v tamním přístavu. Je podle nich zodpovědný za genocidu a vykořisťování původních obyvatel Ameriky. Podobný osud potkal sochy tohoto mořeplavce v Miami na Floridě, ve městě St. Paul v Minnesotě nebo v Bostonu, kde vandalové soše urazili hlavu.

Trump v souvislosti s koronavirou krizí řekl, že „jsme se naučili, jak plamen uhasit”, a to i přes to, že Spojené státy zažívají v posledních dnech 24hoidnové rekordy co do počtu nakažených. Dvakrát jich bylo přes 50 000.