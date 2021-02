Trump měl mnohem vážnější průběh covidu, než Bílý dům přiznal, uvedl NYT

Lékař Sean Conley, který se o Trumpovo zdraví staral, den po převozu poskytoval jen obecné informace, i když byl tázán na hladinu nasycení krve kyslíkem a na rentgenové snímky potvrzující zápal plic. Pravil, že na nich „jsou očekávané nálezy, ale nic, co by vzbuzovalo vážné obavy ohledně klinického průběhu“. Dodal, že se prezidentovi daří dobře. O pár dní později ale tým zdravotníků přiznal, že Trump měl v den přijetí vysokou horečku a poklesla mu hladina kyslíku v krvi natolik, že musel dostat kyslík. I tak ale saturace hemoglobinu kyslíkem 3. řina dále poklesla.

Podle dvou zdrojů listu New York Times panovaly velké obavy ze zhoršení stavu a z toho, že bude muset být prezident připojen na plicní ventilaci. Podle nich dokonce nasycení krve kyslíkem kleslo pod devadesát procent, přičemž klesne-li k devadesáti, je to už známka vážného průběhu. Obvyklé nasycení hemoglobinu kyslíkem je u dospělých lidí 94 až 99 procent. Trumpův lékař Sean Conley ale přiznal pouze pokles na 93 procent, a ne pod devadesát. Patrný byl i zápal plic, v plicích měl hleny. I to je příznak vážného průběhu. Trump přitom patří do ohrožené skupiny nejen kvůli svému věku 74 let, ale také kvůli nadváze.