Trump: Bin Ládinovi se povedl jen jeden zásah, větší monstrum byl Bagdádí

„Dostali jsme zakladatele IS Bagdádího a pak samozřejmě Sulejmáního. Ti byli mnohokrát větší monstra než Usáma bin Ládin, který měl jen jeden, ale o to citelnější zásah v New Yorku ve Světovém obchodním centru,“ řekl Trump a vyzdvihl, že oba zmínění muži byli zabiti až za jeho vlády.