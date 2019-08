Střelec z El Pasa se přiznal, že mířil na Mexičany

Když byl 21letý střelec zadržen ve svém voze nedaleko Walmartu, vystoupil z auta s rukama nad hlavou a řekl: „Já jsem střelec.“ Uvedl to ve svém místopřísežném svědectví detektiv Adrian Garcia. Ten se také v písemném prohlášení vyjádřil i k motivu.

Crusius policii řekl, že jel do El Pasa z Allenu, což je předměstí Dallasu. Vzal si útočnou pušku AK-47 a několik zásobníků. „Obviněný dále prohlásil, že v obchodě zahájil palbu ze svého AK-47 a střílel na nevinné oběti,“ napsal detektiv Garcia. Dodal, že Crusius řekl, že jeho terčem byli „Mexičané“. Podle svědectví detektiva se vzdal práva na obhájce a souhlasil, že bude vypovídat.

Od svého zadržení zůstává podezřelý ve vazbě. Podle úřadů s vyšetřovali spolupracuje a odpovídá na jejich otázky. Policejní velitel v El Pasu Greg Allen ale řekl, že Crusius působil, jako by byl „ve stavu šoku a zmatený“. Lítost podle vyšetřovatelů nedal najevo.

Crusius je podezříván, že je autorem prohlášení na internetu, které odsuzuje „hispánskou invazi do Texasu“. Příbuzní odsoudili jak to, co udělal i ideje v prohlášení na síti: „Patrickovy činy byly jasně ovlivněné lidmi, které neznáme, a idejemi, které neuznáváme a ani netolerujeme“.