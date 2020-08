Saúdský korunní princ čelí obvinění, že vyslal do Kanady eskadru smrti

Plán selhal, protože kanadští pohraničníci rychle pojali podezření, že něco není v pořádku, když na torontské Pearsonovo mezinárodní letiště přiletěla skupina padesáti lidí ze Saudské Arábie. Měla dvě zavazadla pro forenzní expertízu. Po pohovoru jim odmítli povolit vstup do země.

Podle zatím nezveřejněné žaloby (nebylo vysvětleno, proč byla podána v USA) dal princ rozkaz umlčet Džabrího. Akci měl provést oddíl Tygrů. Podle žaloby je tento oddíl zapleten i do vraždy novináře saúdského původu Džamála Chašukdžího, který byl zlikvidován na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018.

Dva týdny po Chášukdžího smrti Džabrí uvedl, že oddíl Tygrů jel do Kanady s cílem ho zabít.

Džabrí utekl do Kanady přes Turecko před třemi lety. Od té doby žije v Torontu a hlídá ho soukromá bezpečnostní služba. Uváděl, že se ho bin Salmán do té doby pokoušel dostat do Saúdské Arábie. Jako rukojmí drží jeho bratra a jeho děti. Dokonce mu posílal soukromé zprávy. V jedné stálo: „Určitě tě dostihneme.”