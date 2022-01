Samotesty nejsou na omikron tak citlivé, varuje FDA

„První údaje naznačují, že antigenní testy variantu omikron detekují, ale mohou mít sníženou citlivost,“ oznámil FDA. Znamená to, že některé případy nákazy nemusí zachytit a je u nich vyšší riziko falešné negativity oproti dřívějším variantám koronaviru. Účinnost testů zkoumá spolu s Národními instituty pro zdraví.

„Probíhají studie, aby ukázaly důvod zjevně klesající citlivosti. Jakmile to bude známo, může každý, kdo je vyvinul, provést s podporou FDA jejich úpravu,“ uvedl FDA pro stanici CNN.

Lidé, kterým vyšel negativní antigenní test, ale přesto mají podezření, že se nakazili, by se podle FDA měli jít otestovat spolehlivějším PCR testem, který reaguje přímo na genetický materiál viru. PCR testy jsou přesnější, ale jejich vyhodnocení zabere delší čas.

Ředitel Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci, Anthony Fauci, který v zemi vede boj s pandemií, vyzval lidi, aby se dále testovali antigenními testy: ”Tyto testy mají stále smysl. Nenechte nikoho, aby si myslel, že tyto testy už nejsou dobré. Nyní jsou méně citlivé, ale stoprocentně citlivé nebyly nikdy,“ řekl CNN. „Měly by se dále užívat.“

„Pokud je používáte pravidelně, lze se smířit s trochu menší účinností,” uvedla Walenská. To je právě způsob, jakým by se měly od počátku nového roku používat i v ČR na školách a ve firmách.

Deset antigenních rychlotestů zkoumali v australském státě Victoria. Ukázalo, se že v případě variant delta a omikron nejsou schopné in vitro detekovat méně silné nákazy, u delty to bylo od hodnoty 6.50 log10 jednotek na ml (Ct 25,4), u omikronu je to 6,39 (Ct 28,8) a nebyly schopny je detekovat při hodnotách Ct 28. Zkoumána byla účinnost čtyř čínských testů, jednoho německého, tří korejských, jednoho kanadského a jednoho australského.