Řidička sjela autem do vody u Niagarských vodopádů, už ji nezachránili

Navzdory velkému nasazení a ohromnému úsilí záchranářů ve městě Niagara Falls se nepodařilo zachránit 66letou ženu, která vjela do řeky Niagara doslova pár metrů od Niagarských vodopádů, píše deník Daily Mail. Zatím není jasné, zda řidička vjela do řeky úmyslně, nebo to byla osudová nepozornost.