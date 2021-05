Republikáni zablokovali vyšetření útoku na Kapitol

Cílem návrhu zákona byl vznik expertní skupiny, do níž by pět členů jmenovali lídři Demokratické strany v Kongresu, druhou polovinu pak lídři republikánští. Komise by se zabývala "fakty a okolnostmi" kolem lednových nepokojů, při nichž zemřeli čtyři lidé. Jeden ze zasahujících policistů zemřel o den později v nemocnici.