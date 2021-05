Rekordní odškodné pro nespravedlivě odsouzené za znásilnění a vraždu

Rozhodnutí o odškodném vzešlo z federální stížnosti na porušení občanských práv Henryho McColluma a Leona Browna ze strany úřadů, uvedl list The Washington Post (WP). V roce 1983 byli odsouzeni poté, co je policie hodiny vyslýchala bez přítomnosti právníka, načež chlapci ve věku 19 a 15 let, podepsali doznání připravená vyšetřovateli. Oba nevlastní bratři tmavé pleti trpí mentálním postižením a v době trestního stíhání měli problémy s porozuměním psanému textu. Později uvedli, že přiznání podepsali, aniž by chápali, co to znamenalo.