Pro důkazy o UFO si přišli záhadní muži v oblecích, líčí američtí námořníci

„Asi dvacet minut po pozorování na palubě přistál vrtulník se dvěma muži v oblecích. Spolu s nadřízeným mi řekli, abych předal nahrávky a smazal všechno, co jsme měli na lodi. Chtěli, abych smazal úplně všechno, i prázdné pásky,“ cituje server Popular Mechanics Garyho Voorhise, který UFO pozoroval dalekohledem přímo z paluby USS Princeton.

BEZ KOMENTÁŘE: Pentagon zveřejnil záběry neidentifikovatelného předmětu Video: Pentagon

K setkání příslušníků amerického námořnictva s UFO mělo dojít v roce 2004 asi 160 kilometrů jižně od pobřeží Kalifornie. Zaznamenaly ho tehdy i posádky dalších vojenských lodí a letadel, včetně letadlové lodi USS Nimitz a stíhačů na palubách strojů F/A-18 Hornet, které se UFO pokusily pronásledovat.

„Viděli jsme něco bílého. Jako by to bylo pod vodou a narážely do toho vlny. Podívali jsme se vedle a viděli jsme něco ve tvaru Tic Tacu. Létalo to okolo. Doleva, doprava, dozadu, dopředu – prostě nahodile,“ přirovnal někdejší letec amerického námořnictva David Fravor letící objekt ke známým větrovým bonbonům.

„Víte, narazíte na spoustu zvláštních věcí. Ale když se ukáže dvanáctimetrový Tic Tac bez křídel, který se může pohybovat libovolným směrem, od vznášení se nad oceánem přes kopírování našeho pohybu až po zrychlení do bodu, kdy zmizí jako lusknutím prstu… Nevím, co to je. Nevím, co jsem to viděl. Vím jen to, že to bylo opravdu působivé, velmi rychlé a chtěl bych se v tom proletět,” řekl listu Fravor.

Videonahrávky unikly na veřejnost. Zveřejnil je deník The New York Times a jejich pravost potvrdil i Pentagon. Námořníci, s nimiž hovořil server Popular Mechanics, se ale shodují, že to na to, že by chtěla vláda výsledky pozorování zveřejnit, původně rozhodně nevypadalo.