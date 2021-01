Příznivci konspirační teorie QAnon očekávali Bidenovo svržení. Teď nevědí, co mají dělat

„Bylo nám slíbeno zatýkání, odhalení, vojenský režim, utajené dokumenty. Kde to všechno je???????? (sic),“ ptal se jeden z uživatelů na kanálu chatovací služby Telegram, který má 128 uživatelů. „Děti jsou stále znásilňovány a jedeny. Každou „zas***ou minutou, BOŽE,“ vzýval další z nich, který se nevzdával naděje.

„Biden je náš prezident,“ napsal další z uživatelů. „Je na čase vypnout mobily a vrátit se do reality. Pokud se něco stane, tak se to stane, ale pro teď se odhlašuju ze všech sociálních médií. Byla to zábava, vážení, ale bohužel je konec,“ dodal.