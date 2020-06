Po Trumpově mítinku skončili agenti tajné služby v karanténě

Desítky agentů Americké tajné služby (U.S. Secret Service) musely po víkendovém předvolebním mítinku prezidenta Donalda Trumpa v Tulse v Oklahomě preventivně nastoupit do karantény. Stalo se tak poté, co se u dvou jejich kolegů potvrdila nákaza koronavirem. V izolaci by měli zůstat dva týdny, napsal web The Washington Post.