Papež František se setká kvůli dětským obětem v katolických školách s původními obyvateli Kanady

Misie sv. Evžena působila od roku 1912 do počátku sedmdesátých let minulého století.

Je to už třetí podobný nález za poslední dva měsíce. V květnu byly objeveny ostatky 215 dětí původních obyvatel v neoznačených hrobech v Kamloopsu v Britské Kolumbii.

Děti často v těchto školách, provozovaných po dobu 165 let do roku 1996, umíraly kvůli špatné nebo nedostatečné péči a podvýživě. Většinou to bylo na nemoci, proti nimž neměly vypracované protilátky. Byly také týrány a sexuálně zneužívány.