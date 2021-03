Pandemie v USA zrychluje navzdory očkování. Biden chce obnovit opatření

Denní přírůstky nakažených totiž zase opět plošně rostou. Zatímco před týdnem byl podle deníku The New York Times (NYT) týdenní průměr na hodnotě 54 389 případů infekce denně, po pondělku se ukazatel dostal nad 65 tisíc. Situace se zhoršuje zejména na severovýchodě a v oblasti Velkých jezer, ve státech jako New York, New Jersey nebo Michigan. Vzestup denních statistik eviduje také Florida.