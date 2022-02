Opusťte Bělorusko, nařídily USA rodinám amerických vládních pracovníků

„Necestujte do Běloruska kvůli svévolnému vymáhání zákonů, riziku zadržení a neobvyklému hromadění ruských vojsk podél hranic Běloruska s Ukrajinou,“ uvedlo v pondělním prohlášení americké ministerstvo zahraničí. Současně nařídilo rodinám amerických vládních zaměstnanců v Bělorusku, aby opustily zemi.

Rusko vyslalo v uplynulých dnech vojáky do Běloruska, aby se tam začátkem tohoto měsíce zapojili do společného cvičení běloruské a ruské armády. Manévry se budou konat v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. USA tvrdí, že Moskva chce do Běloruska vyslat přes 30 tisíc vojáků, nyní jich je tam podle informací Washingtonu zhruba 5000.