Odvrácená strana lockdownu: Američtí studenti páchají sebevraždy, Biden chce školy otevřít

Ve zmiňovaném Clark County si za posledních devět měsíců vzalo 18 dětí život. To je dvojnásobek toho, co za stejné období minulý rok. Nejmladšímu dítěti bylo 9 let. Jeden ze studentů po sobě zanechal vzkaz, neměl se prý už na co těšit. Další se zase zastřelil v průběhu on-line výuky, přímo před zraky svých kamarádů.