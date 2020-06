Objevilo se další video s umírajícím černochem. Nemohu dýchat, řekl před zásahy taserem

Asi 180kilový Ambler říkal policistům, že chce splnit jejich požadavky, aby si lehl na břicho, ale nemůže, protože má srdeční potíže. „Já nevzdoruju, pane, já jen nemohu dýchat.“ řekl Ambler. I přesto mu policisté zkroutili ruce za zády a tlačili ho k zemi se slovy „Udělejte, o co jsem vás požádal.“

„Já nemohu,“ řekl Ambler. To byla jeho poslední slova. Zasahující zástupci šerifa pak použili čtyřikrát taser, než zjistili, že je Ambler v bezvědomí. Než přijela záchranka, provedli kardiopulmonární resuscitaci. Za mrtvého byl Ambler prohlášen v nemocnici.

Video ze zásahu proti Amblerovi, které se ten večer natáčelo pro pořad o práci policie Live PD, bylo zničeno po ukončení policejního vyšetřování, uvedla společnost A&E. Ve středu oznámila, že se rozhodla pořad Live PD, který běžel čtyři roky, zrušit. V prohlášení pro list USA Today uvedla: „Nyní je kritická doba pro naši národní historii a my jsme se rozhodli ukončit natáčení Live PD.“ Nevyloučila však, že bude v budoucnosti natáčet jiné pořady přibližující naživo policejní práci. Ještě předtím odložila A&E vysílání dvou nových dílů připravených na víkend kvůli památce George Floyda.

V úterý zrušila podobný pořad Cops (Poldové) společnost Paramount: „Cops už nejsou na Paramount Network a nemáme žádné aktuální plány, že by se v budoucnu vrátili.” Paramount v pondělí stáhl premiéru nového dílu seriálu. Pořad se vysílal od roku 1989 na stanici Fox, která ho uváděla 25 let, pak se přesunul na Paramount, kde se vysílal šest let.