Nestačí na funkci a je starý. Většina Američanů nechce, aby Biden znovu kandidoval

Více než 70 procent Američanů si nepřeje, aby se prezident Joe Biden v příštích volbách ucházel o znovuzvolení. Vyplývá to z průzkumu, který si u společnosti Harris a Harvardova politického institutu nechal vypracovat portál The Hill. Prezidentské volby se v USA budou konat v roce 2024, Bidenovi v té době bude 81 let.