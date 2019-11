Nesplněný slib o pandě. New York Times píší o ochlazení vztahů Číny a ČR

Vývoj kolem sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem ilustruje způsob, jakým Čína využívá hospodářskou sílu, aby dosáhla svých diplomatických cílů. V rozsáhlém článku, který v titulku píše o „porušeném slibu” dostat do pražské zoo vzácnou pandu, to napsal list The New York Times (NYT). Česko je podle něj jednou z těch menších zemí, kterým se Peking dvoří nejagresivněji.