Nejvyšší soud USA projednává potratový zákon z Mississippi

Podle agentury Reuters Roberts naznačil, že by soud mohl podpořit zákon z Mississippi, aniž by zrušil precedenční rozsudek z roku 1973. Konzervativní soudci mají v Nejvyšším soudu převahu, dva ale lavírují.

Právnička Julia Rickelmanová zastupující mississippskou potratovou kliniku, která novelu napadla, řekla jasně: „Pokud soud potvrdí tento zákon, poruší linii a přebije verdikt v procesu Roeová vs. Wade. Toto je klíčové pro zákon, který zajišťuje lidem přístup k potratu.“ Podle komentátorky listu The Guardian Moiry Doneganové budou nejen oslabena práva žen a miliony lidí budou donuceny neukončit nechtěné těhotenství, ale vznikne právní chaos, kde v jednom státe unie bude platit zákon, který je v rozporu s federálním.

Další lavírující soudkyně Amy Coney Barrettová zase vyzdvihovala dostupnost adopce jako adekvátní k variantě potratu. Uvedla, že zákony o tzv. „bezpečném přístavu“ umožňují matkám, aby se vzdaly svých rodičovských práv a předaly své děti do péče jiným ženám, které nemohou otěhotnět. Podle ní by bylo akceptovatelné, pokud by žena otěhotněla a dítě nechtěla, mohla by se ho beztrestně zřeknout.