Nebudeme se pouštět do zbytečných konfliktů, slíbil Biden

Spojené státy nehodlají vstupovat do zbytečných konfliktů, jsou ovšem připraveny zaujmout pozici globálního lídra. Hodlají posilovat vztahy se svými spojenci v oblasti Atlantiku i pacifiku. Na tiskové konferenci to v úterý řekl nastupující prezident USA Joe Biden, který představil část týmu. Potvrdil nominaci Antonyho Blinkena do funkce ministra zahraničí ve své vládě.