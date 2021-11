NASA zahájila misi planetární obrany, chce změnit dráhu letu planetky

Cílem je malý měsíc Dimorphos, který kolem 780 metrů velkého Didymosu obíhá. Náraz rychlostí 6,6 kilometru za vteřinu by měl podle expertů oblety tohoto menšího tělesa o průměru kolem 160 metrů pozměnit, a tím i ovlivnit trajektorii dvojplanetky.

NASA startuje misi planetární obrany. Loď narazí do planetky objevené Čechem Věda a školy

Výsledek mise budou zkoumat odborníci pomocí teleskopů na Zemi, ale i díky malému satelitu LICIA, který se včas oddělí a bude celý manévr dokumentovat. Studovat účinky mise DART (v překladu šipka) bude také mise Hera, kterou by Evropská kosmická agentura (ESA) měla odstartovat v roce 2023 nebo 2024. Součástí bude vyslání dvou malých satelitů, které budou asteroidy všestranně zkoumat. Na přípravě jednoho z nich, označeného APEX, se vedle švédských, finských a německých partnerů podílejí i čeští odborníci.

Podle NASA vědci zatím identifikovali v relativní blízkosti Země přes 27 tisíc asteroidů, z nichž téměř 10 tisíc je větších než 140 metrů. To je velikost, při které se experti obávají, že by taková tělesa mohla způsobit velké regionální škody. Prozatím ale nevědí o žádném rozměrnějším objektu, který by mohl modrou planetu v dohledné budoucnosti zasáhnout.