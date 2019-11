Muž v Oaklandu spadl před rozjetý vlak, díky pohotové pomoci o vlásek unikl

Ten jako dozorčí stanice v Oaklandu na přeplněném nástupišti usměrňoval dav lidí, kteří se na stanici Coliseum shromáždili po skončení utkání fotbalového mužstva Raiders. Měl za úkol hlídat, aby čekající pasažéři nepřekračovali bezpečnostní pruh, což ale jeden z nich udělal. A nejen to - ztratil rovnováhu a spadl do kolejiště.

Ostatní pasažéři teď O´Connora oslavují jako hrdinu. On sám se za něj ale nepovažuje. „Všichni bychom se měli takhle zachovat. Víte, jsme všichni lidské bytosti. Život je drahocenná věc. Díky bohu jsme to oba zvládli a on se dožije dalšího dne,“ řekl O´Connor agentuře Reuters.