Ministr financí USA se opřel do Grety: Nejdřív vystudujte ekonomii a pak nám vysvětlujte fungování světa

Švédská aktivistka Greta Thunbergová by měla nejprve vystudovat ekonomii na vysoké škole a teprve poté by měla dávat přednášky o investicích do fosilních paliv, prohlásil ve čtvrtek americký ministr financí Steve Mnuchin. Reagoval tak na její projev, v němž žádala, aby se okamžitě zastavily veškeré investice do fosilních paliv.