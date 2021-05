Mám Aspergerův syndrom, oznámil Elon Musk

Zatímco agentura AP Muskovo vystoupení označila za kombinaci pokory a arogance, podle agentury Reuters devětačtyřicetiletý šéf automobilky Tesla a zakladatel vesmírné společnosti SpaceX přišel do pořadu podpořit svou obchodní značku.

"Moderovat Saturday Night Live je skvělé, a to myslím vážně. Někdy, když něco řeknu, musím dodat, že to myslím vážně," uvedl Musk, kterému se vytýká, že mluví příliš monotónně. Zároveň řekl, že je první moderátor tohoto pořadu s Aspergerovým syndromem - nebo alespoň prvním, který to přiznal.