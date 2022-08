Levnější léky pro seniory, vyšší daně pro bohaté. Senát USA schválil Bidenův sociální a klimatický balík

Nyní soubor opatření v hodnotě 430 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč) míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Bidenova strana většinu.

"Sněmovna by měla schválit návrh zákona o klimatických změnách, daních a lécích co nejdříve a já se těším na to, až ho budu moci podepsat," uvedl Biden v prohlášení vydaném po hlasování.