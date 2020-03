Kongres schválil rezoluci omezující Trumpa v akcích proti Íránu, prezident ji chce vetovat

Pokud by rezoluce začala platit, nutila by Trumpa konzultovat se zákonodárci případné budoucí vojenské akce namířené proti Íránu. Opatření reagující na lednové zabití íránského generála Kásema Solejmáního bylo už v únoru schváleno Senátem ovládaným republikány poměrem 55 hlasů ku 45.

Pokud by rezoluce vstoupila v platnost, prezident by musel stáhnout jednotky zapojené do protiíránských operací, pakliže by Kongres nevyhlásil Íránu válku nebo neschválil zvláštní usnesení o použití vojenské síly.