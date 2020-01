Klíčový člen amerického Senátu se rozhodl nehlasovat pro svědky

Demokraté chtěli, aby byl předvolán zejména někdejší Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton. Ve své připravované knize totiž podle deníku The New York Times tvrdí, že se mu Trump loni v létě svěřil, že chce zmrazit vojenskou pomoc Ukrajině, pokud mu Kyjev v kampani před letošními prezidentskými volbami nepomůže. Právě kvůli této ukrajinské kauze vznesla na Trumpa Sněmovna reprezentantů, ovládaná demokraty, žalobu, ve které ho viní ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu.

V Senátu by měly během pátku zaznít závěrečné argumenty a pak by se mělo hlasovat o svědcích. Nevylučuje se, že by pak mohlo rychle následovat závěrečné hlasování. V něm by k Trumpově odvolání byla potřebná dvoutřetinová většina, což vzhledem k poměru sil v Senátu není podle odborníků dosažitelné.