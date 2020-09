Kdo může za smrt George Floyda? Expolicisté házejí vinu jeden na druhého

Lane a Kueng sice byli přesvědčení, že je Floyd pod vlivem návykových látek a zavolali zdravotníky, ale už jejich příjezd neurgovali. Místo toho zápolili, aby ho přemohli a dostali do služebního vozu. Tím mu zhoršili podmínky, tvrdí Nelson: „Kdyby záchranka přijela o tři minuty dříve, mohl Floyd přežít, kdyby se Kueng a Labe snažili deeskalovat situaci, Floyd by mohl přežit. Kdyby Kueng a Lane zaznamenali jasná znamení předávkování opioidy a zajistili pomoc, jako je podání naloxonu, mohl Floyd přežít.“

Žalobci také odmítají ideu obhájců, aby byl každý souzen zvlášť, což by vedlo k tomu, že by procesy nebyly spravedlivé a důkazy proti jednomu z obviněných by mohly ovlivnit procesy s dalšími. Navíc by pro pozůstalé bylo neúnosné procházet čtyřmi procesy.