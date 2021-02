Jih USA se snaží zotavit z mrazů, trvají problémy s pitnou vodou

V největším městě Tennessee Memphisu již od čtvrtka platí doporučení převařit si před použitím vodu. Tamní úřady se obávají, že nízký tlak ve vodovodech způsobený nesčetnými haváriemi může vést ke kontaminaci, některá nemocniční zařízení a pečovatelské domy proto raději přešly na vodu balenou. Mnoho restaurací zůstává zavřených a balenou vodu s obtížemi stíhají do regálů doplňovat zaměstnanci supermarketů.

„Účet by měl zaplatit stát Texas," uvedl dnes v rozhovoru se stanicí CBS starosta Houstonu Sylvester Turner. „Když dostávají takové přemrštěné účty za elektřinu a musí zaplatit za opravu svých domů, tak by (za elektřinu) neměli platit," dodal starosta. Starostka města Fort Worth Betsy Priceová CBS sdělila, že by s účty kromě státu měla pomoci i federální vláda.