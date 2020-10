FBI: Šest mužů plánovalo únos demokratické guvernérky Michiganu

Počínání šestice podezřelé z plánování únosu guvernérky popisuje FBI jako snahu o násilné svržení michiganské vlády, uvedl lokální zpravodajský web The Detroit News. Muži podle prohlášení předloženého federálnímu soudu akci plánovali celé měsíce a opakovaně ji nacvičovali. Zadrženými podezřelými jsou Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris and Brandon Caserta.

Všichni až na jednoho jsou obyvatelé Michiganu, napsal deník The New York Times. Podle vyšetřovatelů se skupina snažila do plánu zapojit i členy jisté místní milice. "Několik členů mluvilo o zabíjení 'tyranů' nebo o tom, že 'vezmou' úřadujícího guvernéra," uvádí se v prohlášení FBI. "Skupina se rozhodla, že musí zvýšit počet svých členů. Jeden druhého nabádali, aby mluvili se sousedy a šířili své poselství," cituje dále z dokumentu The Detroit News.