FBI se obává, že na Bidena zaútočí někdo „zevnitř”. Prověří 25 tisíc vojáků

Právě tito lidé byli součástí davu, který ve středu 6. ledna vnikl do budovy washingtonského Kapitolu. Pět lidí v souvislosti s akcí zemřelo, včetně jednoho policisty.

Podle AP se „vpádu do Kapitolu” účastnilo minimálně 21 vysoce trénovaných bývalých vojáků. „Tito lidé mají výcvik a schopnosti, které daleko přesahují to, co dokáže jakákoli zahraniční teroristická skupina,” upozornil bývalý agent FBI Michael German.