Demonstrace u Kapitolu nebyla spontánní, stáli za ní lidé spojení s Trumpovou kampaní

Jednou z nich je Caroline Wrenová, která se po dlouhá léta zabývala sháněním prostředků pro kampaně republikánů . Na povolení je označena jako VIP poradce. Od půlky března do půlky listopadu dostávala měsíčně od společnosti Donald Trump for President 20 000 dolarů. Poté, co se na ni obrátila AP, vymazala své tweety a pak zablokovala svůj účet na Twitteru.

Mlčí i organizace Women for America First, které se AP zeptala, jak byla akce financována, jak do ní byla zapojena Trumpova kampaň. Její předsedkyně Amy Kremerová jen odsoudila útok a uvedla, že byl iniciován po mítinku partou potížistů.

Předsedkyně do akce zapojené organizace Moms for America (Mámy pro Ameriku) Kimberly Fletcherová AP řekla, že si napřed nebyla vědoma, že je do manifestace zapojena Trumpova kampaň. Došlo jí to až na začátku ledna, když se stavělo pódium ve Washingtonu. „Když jsem se tam dostala a viděla velikost pódia a všechno kolem, říkala jsem si, fíha, to si asi nemůžeme dovolit. Bylo to velké pódium, velmi profesionální pódium.” Pro AP dodala: „Nevěděla jsem, kdo je v pozadí a kdo to dal dohromady.“