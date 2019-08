Čína hrozí americkým firmám sankcemi kvůli dodávkám zbraní na Tchaj-wan

Mluvčí pohrozil, že Čína může podniknout všechna nutná opatření pro zajištění svých zájmů. Na firmy, které se na kontraktu podílejí, by mohla Čína uvalit sankce. To by asi nemělo vliv na zbrojovku Lockheed Martin, ale mohlo by to postihnout General Electric, který dodává motory pro letadla prodávaná do Číny i zařízení pro energetiku, nebo firmu Honeywell vyrábějící nejen displeje a systémy řízení letadel či avioniku ale také regulační zařízení pro vytápění nebo díly pro chladící techniku.