Biden: USA evakuovaly v minulém týdnu z Afghánistánu 13 000 lidí

Podle agentury AP není jasné, kolik lidí zbývá k evakuaci. Podle dřívějších odhadů ministerstva zahraničí v zemi bylo až 15 000 Američanů a jejich rodinných příslušníků. Někteří z nich ale odjeli po vlastní ose. Není jisté, zda se stávajícím tempem podaří do 31. srpna odvézt z Afghánistánu všechny americké občany a Afghánce, kterým americké úřady chtějí umožnit vystěhování. Do konce srpna by američtí vojáci měli opustit zemi. Biden slíbil, že USA nenechají na holičkách žádného svého občana, a to i za cenu, že američtí vojáci zůstanou v Kábulu i po 31. srpnu.