Biden pod palbou. I od rodičů padlých

„Řekl jsem mu: ,Nikdy na to jméno nezapomeňte. Nikdy nezapomeňte na tu tvář. Nikdy nezapomeňte na jména těch dalších dvanácti a věnujte trochu času tomu, abyste se seznámil s jejich příběhy,‘,“ řekl Schmitz a dodal, že Bidenovi se to vůbec nelíbilo.

Jemu se zase nelíbila prezidentova slova. „Když pořád mluvil jen o svém synovi, tak (...) prostě jsem o to ztratil zájem. Víc jsem myslel na svého syna než na to, co bylo s ním a jeho synem. Nechci prezidenta urazit, ale nepřišlo mi vhodné věnovat tolik času jeho synovi,“ dodal. Jiní přítomní si stěžovali, že setkání bylo „zaranžované a mělké“. Jedna z přítomných pak na Bidena podle listu The Independent vykřikla: „Doufám, že shoříš v pekle. Byl to můj bratr!“