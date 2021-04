Biden po střelbách omezí zbraně

Biden má podle stanice Fox News a deníku USA Today oznámit šest kroků. Hlavně by se do třiceti dnů měly přestat prodávat tzv. ghost guns, tedy zbraně, které se dají sestavit doma z dílů, nemají sériové číslo a dají se jen obtížně vystopovat. Zatím ale není jasné, zda je nově ministerstvo spravedlnosti zařadí mezi střelné zbraně, jež se musejí evidovat.

Do 60 dnů by také mělo ministerstvo spravedlnosti připravit návrh zákona, který by měl umožnit členům rodiny nebo přátelům upozornit na to, že by někdo mohl představovat riziko pro sebe nebo pro jiné, a tomuto člověku by pak měl být dočasně odepřen přístup ke střelným zbraním.